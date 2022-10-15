خلال تدشينه 50 عربة جولف.. السديس: خدمة زائري المسجد النبوي واجب ديني ووطني

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال تدشينه (50) عربة تنقل جديدة في المسجد النبوي الشريف، على منسوبي ومنسوبات وكالة شؤون المسجد النبوي بالرئاسة، تقديم الخدمات المميزة لقاصدي وزوّار المسجد النبوي، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-، ويعد ذلك واجبًا دينيًا ووطنيًا في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهم الله-.