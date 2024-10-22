الرياض.. عقد مذكرة تفاهم لتحفيز الفرد على الاستثمار في صحته

تضمن جناح وزارة الصحة في ملتقى الصحة العالمي، المنعقد بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، ركنًا يتناول عقد "مذكرة تفاهم مع صحتك"؛ بهدف تحفيز الفرد للاستثمار في صحته.
وتتمثل فكرة الاتفاقية في عقد الزائر لمذكرة تفاهم مع ذاته للاستثمار في صحته من خلال اتباع نظام صحي متوازن وممارسة الأنشطة البدنية بصورة منتظمة، والحصول على قسط كافٍ من النوم والعناية بالصحة بالنفسية.
يذكر أن جناح وزارة الصحة في ملتقى الصحة العالمي 2024 يتضمن مجموعة من المبادرات الاستثمارية المتنوعة التي تشمل الاستثمار في صحة الإنسان، والاستثمار في الأعمال والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في الكوادر البشرية، والاستثمار في القطاع الصحي.
كما يضم جناح الوزارة عددًا من الأركان، تتضمن ركن الاستثمار في صحة الإنسان الذي يستعرض جهود الوزارة في رفع متوسط عمر الفرد، والاستثمار في صحة أفراد المجتمع من خلال تعزيز الوقاية.
وكذلك تقديم أفضل الخدمات الصحية انعكاسًا لجهود الوزارة في تحقيق مستهدفاتها الصحية ضمن سياق التحول الصحي المتمثلة في تعزيز الوقاية قبل العلاج وتقديم رعاية صحية حكيمة مستدامة.