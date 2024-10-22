الرياض.. عقد مذكرة تفاهم لتحفيز الفرد على الاستثمار في صحته

يذكر أن جناح وزارة الصحة في ملتقى الصحة العالمي 2024 يتضمن مجموعة من المبادرات الاستثمارية المتنوعة التي تشمل الاستثمار في صحة الإنسان، والاستثمار في الأعمال والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في الكوادر البشرية، والاستثمار في القطاع الصحي.