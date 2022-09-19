مواجهة للطوارئ.. أمير الجوف يرأس لجنة "المدني" ويوجّه بمضاعفة الجهود

بعد ذلك اطلع والحضور على جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى مناقشة التنسيق والاستعداد الدائم بين الجهات المعنية كافة لمواجهة الحالات الطارئة، كما تم استعراض ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات، واستعرض الاجتماع الخطط المعدة للتعامل مع مختلف الظروف، وأكد الاجتماع أهمية تصحيح بعض الورش والمستودعات، وأهمية الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الخاصة بالاحتفالات والمهرجانات، والتأكيد على استمرارية أعمال لجنة الغابات والمزارع للحد من حرائق النخيل ومعالجة مسبباتها.