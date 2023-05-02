مكة المكرمة.. ضبط 16 مبسطًا مخالفًا وإزالة 35 طنًّا من المخلفات مجهولة المصدر

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة والمشتركة للأمانة؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة عناصر التشوه البصري وإزالة جميع مسبباته والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام بالعاصمة المقدسة، مؤكدة على الصعيد ذاته أهمية تعاون الجميع بالإبلاغ عن المخالفات والظواهر والممارسات التي قد تؤثر على عملية سلامة المواد الغذائية المعروضة عبر تطبيق "بلدي"؛ حيث إن ذلك يسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.