مكة المكرمة.. ضبط 16 مبسطًا مخالفًا وإزالة 35 طنًّا من المخلفات مجهولة المصدر

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، تنفيذ جولات ميدانية عدة؛ وذلك في سبيل القضاء على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، واتخاذ اللازم حيالهم، حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
وأسفرت الجولات الميدانية والرقابية عن ضبط 16 مبسطًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومركبة استُخدمت في نقل اللحوم بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية؛ حيث تم إتلاف الكمية كاملة فورًا والتي تقدر بـ100 كجم، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أزالت الإدارة العامة للنظافة بالأمانة ما يقارب 35 طنًّا من المخلفات مجهولة المصدر.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة والمشتركة للأمانة؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة عناصر التشوه البصري وإزالة جميع مسبباته والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام بالعاصمة المقدسة، مؤكدة على الصعيد ذاته أهمية تعاون الجميع بالإبلاغ عن المخالفات والظواهر والممارسات التي قد تؤثر على عملية سلامة المواد الغذائية المعروضة عبر تطبيق "بلدي"؛ حيث إن ذلك يسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.