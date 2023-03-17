"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة و المذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد الأسياح والبدائع والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وضرية وعنيزة أمطاراً متوسطة حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.