"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وذعبلوتن وسلوى وعردة والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ثول وجدة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.