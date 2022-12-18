"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وذعبلوتن وسلوى وعردة والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.