نهضة تعليمية بدأها المؤسس واستكملها أبناؤه.. "المريطب" تستدعيها وتستذكرها في اليوم الوطني

ولفتت "المريطب" إلى أن "المتأمل للتاريخ السعودي الوطني المجيد، والمتتبع لقصة توحيد البلاد، يجد بين طياته قصصًا باسلة للبطولة، وملاحم شامخة للصمود، ملاحم يفخر بها الوطن، ويعتز بها المواطن. ومن هذه القصص التي سُجلت بمداد من الفخر قصة التوحيد، شامة الزمن في جبين الوطن، فهي قصة نسجت فصولها على يد البطل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، قصة الصمود والتوحيد التي انطلقت مع استرداد الرياض عام 1319هـ/ 1902م، ومضت في خطوات ثابتة نحو التوحيد، ولَمّ الشمل حتى أينعت وأثمرت في هذا اليوم المجيد، يوم الـ23 من شهر سبتمبر عام 1932م".