نهضة تعليمية بدأها المؤسس واستكملها أبناؤه.. "المريطب" تستدعيها وتستذكرها في اليوم الوطني

أكدت منال المريطب، أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الملك عبدالعزيز، أن اليوم الوطني الـ93 فرصة لاستحضار تاريخ السعودية العريق، واستذكار إرثها الحضاري والإنساني الذي رسمت معالمه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، الذي أقام نهضة تعليمية شاملة في البلاد، وضعتها على الطريق الصحيح مبكرًا.
ولفتت "المريطب" إلى أن "المتأمل للتاريخ السعودي الوطني المجيد، والمتتبع لقصة توحيد البلاد، يجد بين طياته قصصًا باسلة للبطولة، وملاحم شامخة للصمود، ملاحم يفخر بها الوطن، ويعتز بها المواطن. ومن هذه القصص التي سُجلت بمداد من الفخر قصة التوحيد، شامة الزمن في جبين الوطن، فهي قصة نسجت فصولها على يد البطل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، قصة الصمود والتوحيد التي انطلقت مع استرداد الرياض عام 1319هـ/ 1902م، ومضت في خطوات ثابتة نحو التوحيد، ولَمّ الشمل حتى أينعت وأثمرت في هذا اليوم المجيد، يوم الـ23 من شهر سبتمبر عام 1932م".
وأوضحت أستاذ التاريخ السعودي أن صفحات التاريخ حفلت بمآثر الملك عبدالعزيز العسكرية والإدارية والسياسية، التي يعجز البنان والبيان عن سردها، مشيرة إلى أن المؤسس عني بشدة بالنهضة التعليمية؛ إذ يجد المتتبع لسيرته اهتمامه بالنواحي التعليمية؛ ففي عهده بدأت حركة تعليمية منظمة؛ إذ أسس مديرية المعارف العمومية، التي انطلقت منذ نشأتها في جهود منظمة للتوسع في فتح المدارس في المناطق كافة، وإدراكًا منها لحاجة الوطن لمعلمين لتلك المدارس تم فتح المعهد العلمي السعودي الذي يهدف إلى إعداد مدرسين لتغطية الحاجة في تلك المدارس.
وتابعت: "لم يكتفِ الملك عبدالعزيز بالجهود المحلية لتعليم الشباب السعودي، بل بدأ منذ عهده ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لتحصيل بعض التخصصات العلمية التي تحتاج إليها البلاد آنذاك. وقد بلغ من اهتمام حكومته بالطلاب المبتعثين أن تم افتتاح مدرسة إعداد البعثات لتهيئة الطلاب في التخصصات العلمية النادرة قبيل ابتعاثهم".
وأضافت: "ولم يعتنِ الملك عبدالعزيز بالتعليم العام فحسب، بل وضع نواة التعليم الجامعي، وذلك بإنشاء كلية الشريعة في مكة المكرمة عام 1369م. وفي مطلع العام التالي تم افتتاح كلية الشريعة في الرياض، ثم توالت المعاهد وكليات المعلمين".
وأوضحت "المريطب" أن الجهود العظيمة التي بذلها الملك عبدالعزيز لنهضة الأوضاع العلمية، بالرغم من قلة الدخل المالي آنذاك، تجعلنا نقف بإعجاب واعتزاز أمام قائد أدرك قيمة العلم، ودوره في نهضة الأوطان؛ فسعى لتمكينه، ووضع الأسس الثابتة لتطويره، وحَمَل الراية أبناؤه الكرام من بعده، وصاروا بخطى ثابتة لازدهار ونهضة بلادنا، حتى وصلنا لهذا العهد الزاهر؛ لندرك ونتلمس مظاهر السمو والازدهار في نهضة حضارية شاملة على الأصعدة كافة.
وأشارت الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أهمية استذكار مثل هذا الإرث، واستدعاء الذاكرة الوطنية، قائلة: "إن الحديث في يومنا الوطني الـ93 عن مفاخر بلادنا، وإبراز الجهود العظيمة التي بذلها قادته في سبيل وحدته وازدهاره، هو في الوقت ذاته تعزيز لقيمة الانتماء الذي يحمي الأوطان، واستدعاء الذاكرة التاريخية الوطنية في يوم الوطن يزيدنا وعيًا وإدراكًا لقيمة الوطن ومكتسبات المواطن.. واستحضار هذه المآثر يزيدنا فخرًا واعتزازًا بالجهود التي بذلها قادتنا في بناء هذا الوطن الشامخ".