مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح بزراعة دعامة دماغية لإنهاء معاناة استمرت 4 سنوات لخمسينية من طنين الأذن النابض

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية متقدمة، لإنهاء معاناة مريضة في العقد الخامس من العمر ، مع مضاعفات طنين الأذن النابض المزمن والمستمر، والذي سبب لها أعباء نفسية وحرج اجتماعي كبير على مدار 4 سنوات، نتيجة عدم القدرة على السمع وصعوبة التواصل مع الآخرين. إذ كانت تشعر بتداخل أصوات الطنين مع حديث من حولها، بالإضافة إلى الشعور بالصداع الشديد وصعوبات أثناء النوم، فضلاً عن عدم القدرة على ممارسة العمل والمهام اليومية. ذكر ذلك الدكتور حسام الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج والحاصل على البورد والزمالة الكندية في جراحة المخ والأعصاب وقسطرة وجراحة الأوعية الدماغية والعنايه المركزه العصبيه.