"الأرصاد": سحبٌ رعديّة على جازان وعسير والباحة.. ولا يزال الطقس حاراً وسط المملكة وشرقها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ قد تمتد إلى الباحة مع وجود تشكيلاتٍ من السحب المنخفضة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة وغربها، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان؛ ما يؤدي إلى انعدامٍ في الرؤية الأفقية، ولا يزال الطقس حاراً مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها؛ تمتد حتى منطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل الى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.