"الأرصاد": سحبٌ رعديّة على جازان وعسير والباحة.. ولا يزال الطقس حاراً وسط المملكة وشرقها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ قد تمتد إلى الباحة مع وجود تشكيلاتٍ من السحب المنخفضة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة وغربها، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان؛ ما يؤدي إلى انعدامٍ في الرؤية الأفقية، ولا يزال الطقس حاراً مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها؛ تمتد حتى منطقة نجران.