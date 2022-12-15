جامعة طيبة.. "براءة اختراع" لكرسي صحي لتقليل الأمراض المرتبطة بالجلوس

وقال "الأحمدي": صدرت توصيات علمية حديثة حول وقت الجلوس المسموح به، حيث توصي الجمعية الأمريكية لداء السكري بعدم الجلوس لأكثر من 30 دقيقة، كما توصي بالحركة لمدة 3 دقائق بعد الجلوس لنصف ساعة؛ لذلك تعد طريقة استخدام قاعدة (30/ 3) جيدة للوقاية من مخاطر الجلوس المستمر، وخاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة مكاتبهم، فكل 30 دقيقة جلوس على الكرسي يتبعها 3 دقائق حركة، لهذا أتت الحاجة الماسّة لاختراع كرسي صحي يحتوي على مقعد كرسي وحساسات ضغط موجودة بمقعد الكرسي، وتعمل حساسات الضغط مباشرة لحظة الجلوس عليها، وبعد مرور 30 دقيقة ستتحرك وسادة دعم الظهر للأمام لتجبر الشخص على مغادرة الكرسي، ثم يتم طي مسند الظهر لمدة 3 دقائق، بعدها يعود الكرسي لوضعه الابتدائي والطبيعي".