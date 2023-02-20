"الأرصاد": تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على المرتفعات ومكة والمدينة وتبوك وحائل والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: تبوك، حائل، القصيم، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على وسط المملكة وجنوبها؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، البحر الأحمر.