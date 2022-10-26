ابتداءً من 20 نوفمبر ... طيران ناس يعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى الدوحة تصل إلى 6 يومياً من الرياض وجدة

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر، موضحة أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة لحاملي هذه البطاقة لمدة 60 يوماً، تتضمن الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.