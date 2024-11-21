تحت شعار "أبحر إلى موانئ المملكة".. "موانئ" تجتمع مع كبرى شركات سفن التغذية

وتَطرق الاجتماع الاستراتيجي إلى التطورات الملحوظة التي شهدتها موانئ المملكة، شملت تطوير البنية التحتية ومعدات المناولة في محطات الحاويات، وما تم من استحداث لسفن تقديم الخدمات البحرية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتم تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في الموانئ وزيادة الطاقة الاستيعابية؛ بهدف تمكين الموانئ من تقديم خدمات تشغيلية عالية الكفاءة، كما عرض أبرز المبادرات لدعم وتمكين أعمال الخطوط الملاحية في الموانئ.