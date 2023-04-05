بعد الكشف عن زيادة أسعارها على المطاعم.. "اليامي": تحذير خطير لأصحاب تطبيقات توصيل الوجبات

ويضيف الكاتب: "إذًا نحن إزاء حالة طمع أو استغلال تضرر منها المستهلك، وأيضًا تتضرر منها المطاعم على المدى الطويل؛ لأنها تخسر حصصًا سوقية، وتخسر جزءًا من مصداقيتها مع عملائها مع الوقت، من حق هذه التطبيقات أن تكسب، لكن يجب أن تكون واضحة مع الناس، فالبعض قد يغيّر قرار الشراء عن طريقهم إذا أدرك أن هناك فرقًا في السعر قد يجعله يترك كسله وأريكته ويقوم ليجلب طعامه بنفسه، أو حتى يستفيق من هذه الغيبوبة الاستهلاكية التي وقع في شركها بزعم الرقمية وعصر التقنية، بحيث أصبح يشتري "حبة شاورما" بالتطبيق بقيمة وجبة تكفي عائلة كاملة! سوق التطبيقات وتوصيل الطعام من سمات العصر، لكن هذا لا يبرر استغفال الناس، ومحاولة (التشطر) عليهم وعلى أصحاب المطاعم على حد سواء".