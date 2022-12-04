تجاوباً مع "سبق".. "المياه الوطنية" توضح أسباب تدفق المياه بمدخل القيم بالطائف

كشفت شركة المياه الوطنية عن أسباب تدفق المياه على مدخل القيم الأعلى بالطائف، موضحة أنه يعود إلى عبّارة لتصريف مياه الأمطار ولا تتبع لشركة المياه الوطنية وذلك تجاوباً لما نشرته "سبق" يوم أمس بعنوان: تتدفق منذ شهر ومطالبات بحل عاجل.. مياه مجهولة تقتحم مدخل "قيم الطائف".
وفي التفاصيل، بيّنت شركة المياه أنه نود في البداية أن نشكر "سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين؛ ونفيدكم بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع المذكور واتضح أن تدفق المياه بالموقع المشار إليه في الخبر، يعود إلى عبّارة لتصريف مياه الأمطار ولا تتبع لشركة المياه الوطنية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة بالموقع للتأكد من سلامتها.
واختتمت الشركة أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة هذا ما لزم التنويه.
يشار أنه تتدفق منذ شهر حتى الآن مياه مجهولة على مدخل القيم الأعلى بمحافظة الطائف بعد أن تكرّر المشهد قبل سنوات وتسبّب في تهالك طبقة الأسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح الكريهة، وعاد المشهد مجدداً لجريان هذه المياه القادمة من طريق المطار وسط مطالبات الأهالي برفع الضرر قبل تهشم طبقة الأسفلت.