تجاوباً مع "سبق".. "المياه الوطنية" توضح أسباب تدفق المياه بمدخل القيم بالطائف

وفي التفاصيل، بيّنت شركة المياه أنه نود في البداية أن نشكر "سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين؛ ونفيدكم بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع المذكور واتضح أن تدفق المياه بالموقع المشار إليه في الخبر، يعود إلى عبّارة لتصريف مياه الأمطار ولا تتبع لشركة المياه الوطنية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات الشبكة بالموقع للتأكد من سلامتها.