الموافقة على تقديم خدمة المركبات المتصلة لـ"12 شركة" تخدم 26 علامة تجارية

وبينت "الهيئة" أن الشركات التي حصلت على الموافقة والعلامات التابعة لها هي شركة لوسيد المحدودة لعلامة "لوسيد"، وشركة "جنرال موتورز" لثلاث علامات وهي "شيفروليه" و"جي إم سي" و"كاديلاك"، وشركة "محمد يوسف ناغي" لثلاث علامات "بي إم دبليو" و"ميني كوبر" و"رولز رويس"، وشركة "الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة" لعلامة "كاتربيلر"، وشركة "العربة الفاخرة" لعلامة "عربات الجولف"، وشركة "بترومين" لثمان علامات وهي "ألفا روميو " و"أبارث" و"فيات" و"فيات بروفيشنال" و"دودج" و"كرايسلر" و"رام" و"جيب"، وشركة "المجدوعي للسيارات" لعلامة "بيجو"، وشركة "التوكيلات العالمية" لعلامة "مازيراتي"، وشركة "فورد السعودية" لعلامتي "فورد" و"لينكون"، وشركة "عبدالله هاشم المحدودة" لعلامة "هوندا"، وشركة "نيسان السعودية المحدودة" لعلامتي "نيسان" و"إنفينيتي"، وشركة "عبداللطيف جميل" لعلامتي "تويوتا" و"لكزس".