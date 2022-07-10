طيران الأمن يواصل جهوده في رعاية ضيوف الرحمن

وتحلّق طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة على مدار أيام الحج؛ لمراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية وتقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذ والإطفاء، مع تقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية في الميدان والمسارعة في تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية ورصد الحجاج غير النظاميين، إلى جانب نقل الصورة الحية للحج من سماء المشاعر للعالم وبثها عبر القنوات والمواقع المختلفة.