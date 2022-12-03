عسير.. 1250 مدرسة تنهي استعداداتها لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة غداً

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استعداداتها لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1250 مدرسة، لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم غد الأحد، من خلال تهيئة البيئات التعليمية ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات والكتب الدراسية والمقاعد، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة للمرافق كافة، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.