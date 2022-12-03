عسير.. 1250 مدرسة تنهي استعداداتها لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة غداً

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استعداداتها لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1250 مدرسة، لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم غد الأحد، من خلال تهيئة البيئات التعليمية ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات والكتب الدراسية والمقاعد، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة للمرافق كافة، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.
وأكّد المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري؛ جاهزية المدارس لانطلاقة جادة وفاعلة، منوّهاً بالتكامل بين الأدوار والتناسق في الجهود، مثمّناً للجميع جهودهم في هذا الشأن.
وكانت الإدارة ممثلة في إدارتَي التجهيزات المدرسية والمستودعات قد أتمّت في وقتٍ مبكرٍ ترحيل المقررات كافة لجميع المراحل الدراسية للمدارس بنسبة 100%، بشراكة فاعلة من مكاتب التعليم للبنين والبنات ومديري ومديرات المدارس في المنطقة، إضافة إلى دعم أسطول النقل المدرسي الذي يضم أكثر من 600 حافلة نقل مدرسي وتوفير 40 ألف مقعد.