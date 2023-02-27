أمطار رعدية متوقعة على أجزاءٍ من حفر الباطن

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بتأثر أجزاءٍ من المنطقة الشرقية بما في ذلك محافظة حفر الباطن، اليوم الإثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتسبّب في تكاثرٍ للسحب الرُكامية، وهطولٍ للأمطار الرعدية في أجزاءٍ عِدّة من المُحافظة.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر شرق الجزيرة العربية بأحوال جوية غير مُستقرة يوم الإثنين؛ نتيجة اقتراب مُنخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية رطبة ودافئة من الجنوب، بحيث تتكاثر تدريجياً ساعات فجر وصباح الإثنين كمياتٌ من السحب على ارتفاعات مُختلفة تتخللها سحبٌ رُكامية تعمل على هطول الأمطار في أجزاءٍ عِدّة من محافظة حفر الباطن، وبخاصة الأجزاء الشرقية منها.
ويُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية ومُترافقة بحدوث الرعد ونشاط في الرياح السطحية.