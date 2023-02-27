أمطار رعدية متوقعة على أجزاءٍ من حفر الباطن

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بتأثر أجزاءٍ من المنطقة الشرقية بما في ذلك محافظة حفر الباطن، اليوم الإثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتسبّب في تكاثرٍ للسحب الرُكامية، وهطولٍ للأمطار الرعدية في أجزاءٍ عِدّة من المُحافظة.