ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس المصري إثر مغادرته شرم الشيخ

وأود أن أشكر فخامتكم على استضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية إيمانًا منكم بأهمية أهدافها التي ستتحقق -بإذن الله- بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة من دول المنطقة، وصولاً إلى المزيد من الازدهار والرخاء لشعوبنا.