جولات "بيئة مكة" تجوب سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة.. و"الزهراني" يطمئنّ على وفرة السلع

من جانبه، أكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جمعان بن علي الزهراني استمرار الأعمال الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في مناطق مكة المكرمة كافة، حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، حيث تتم الجولات بشكل يومي لمراقبي مكاتب الوزارة.