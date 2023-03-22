جولات "بيئة مكة" تجوب سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة.. و"الزهراني" يطمئنّ على وفرة السلع

اطمأنّ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف على توافر الفواكه والخضار بسوق الخضار والفاكهة المركزي بمحافظة جدة؛ وذلك إثر جولته اليوم، والتي شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات داخل السوق.
والتقى "الخليف" مع تجار مستوردي الخضار والفاكهة، وأكدوا له توفر السلع الغذائية؛ لضمان إمداد السوق بالمنتجات التي يقبل عليها المستهلكون في شهر رمضان المبارك، كما التقى بعدد من المتسوقين والباعة؛ لمعرفة آرائهم ومستوى رضاهم عن مستوى الخدمات في السوق.
من جانبه، أكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جمعان بن علي الزهراني استمرار الأعمال الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في مناطق مكة المكرمة كافة، حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، حيث تتم الجولات بشكل يومي لمراقبي مكاتب الوزارة.
وأوضح "الزهراني" أن الوزارة نفّذت أكثر من 945 جولة رقابية وتفتيشية، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ حيث ضبطت أكثر من 380 مخالفة وصادرت أكثر من 3 أطنان خلال 3 أشهر.
وأشار إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة كثف من جولاته الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي، قبل بداية شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية؛ لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.
وبيّن "الزهراني" أنه جرى التنسيق مع المشرف على العمليات الميدانية بمرور محافظة جدة لوضع خطة مرورية مؤقتة بمحيط السوق المركزي بجدة خلال شهر رمضان المبارك وبدأت فعليًا منذ 21 شعبان، وهي مستمرة حتى آخر شهر رمضان؛ لضمان انسيابية الحركة وعدم الازدحام، وذلك ضمن خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك.
وأكد أن الفرق الفنية الميدانية تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على أسواق الجملة للخضار؛ حيث تم أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ للتأكد من سلامتها وجودتها، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛
وأوضح أن الجولات المستمرة تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وبيّن أن لجنة تنظيم وتوطين سوق الخضار والفواكه المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة، ومؤكدًا على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.
وكانت "سبق" قد رصدت مخالفات في سوق الخضار والفواكه بجدة يتقدمها التوطين؛ حيث لا يزال الوافدون يمارسون البيع علنًا، إضافةً إلى ضعف مستوى الرقابة من قبل وزارة البيئة وفقًا لما أكده مواطنون، ما أدى الأمر إلى ممارسة الوافدين ومخالفي أنظمة الإقامة للبيع والشراء داخل سوق الخضار والفواكه وفي مداخله.