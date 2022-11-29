لتعزيز الاستثمارات والمشاريع النوعية.. "الصناعة" تُطلق برنامج "المصانع الرائدة"

ويقدم برنامج "المصانع الرائدة" عددًا من المزايا والخدمات الإضافية للمصانع، تتضمن الاطلاع على توجهات وإستراتيجية الوزارة والقطاعات التابعة والداعمة لها، والاشتراك في اتخاذ القرارات، وحصر الفرص الاستثمارية وتسويقها، ومتابعة المؤشرات الصناعية والنشرات الإحصائية الدورية، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات والدعم والاستشارة، وتقديم مسارات ذات أولوية للخدمات التي تقدمها الوزارة، والاطلاع على تقييم النضج الصناعي ومتابعة مستوى تقدم المصنع في تحقيق مستهدفات الأتمتة، والإسهام في التوعية بأهمية المحتوى المحلي ومستهدفات التوطين، والعمل على تحديد معايير لمتابعة مؤشرات المصانع المالية؛ لتفادي أي مؤشرات للتعثر لدى أكبر المصانع.