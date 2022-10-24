في تقريرها السنوي لعام 1443هـ.. "الشؤون الإسلامية" تُنَفّذ أكثر من نصف مليون عمل دعوي

بلغ مجموع الأعمال الدعوية والإرشادية التي نفّذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1443هـ، (539.541) من خلال تنظيمها لـ12 برنامجًا دعويًّا في كافة مناطق المملكة، اشتمل على المحاضرات والكلمات والدروس والندوات العلمية.
جاء ذلك في تقرير صادر عن وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، أوضح أن البرامج الدعوية التي نُفّذت اشتملت على برنامج التقويم الدعوي بواقع 205100 نشاط لتوعية المجتمع، تمثلت في 126144 كلمة، و33934 ندوة، و45022 محاضرة، كما اشتمل برنامج حماية جناب التوحيد على 202172 درسًا دعويًّا لبيان العقيدة الصحيحة، والتحذير من الشرك والخرافات والانحرافات.
واشتمل برنامج مكافحة المؤثرات العقلية على 25077 نشاطًا دعويًّا للتوعية من خطر المؤثرات العقلية، وتعزيز الوعي بحرمة تناول هذه المؤثرات، وبيان خطرها على المجتمع؛ حيث تمثلت الأنشطة في 16472 كلمة، و8230 محاضرة، و375 ندوة، استهدفت طلاب وطالبات التعليم العام والجامعات وعموم أفراد المجتمع، كما تم تنفيذ برنامج الدورات العلمية الذي يتوافق مع مواسم العبادات كالحج وشهر رمضان، ويهدف لنشر العلم الشرعي بالنهج الصحيح، استفاد منها الكثير من طلاب وطالبات العلم في جميع مناطق المملكة.
وفيما يتعلق بقسم الدعوة النسائي، تم تنفيذ 1383 نشاطًا دعويًّا تستهدف عموم النساء والداعيات وطالبات العلم، اشتملت على 753 كلمة و493 درسًا و138 ندوة، كما نفّذت الوزارة برنامج "عز وتمكين" المتزامن مع اليوم الوطني لتذكير المجتمع، بضرورة تحقيق وسائل الأمن واجتماع الكلمة والسمع والطاعة؛ حيث اشتمل على 50290 نشاطًا دعويًّا تَمثلت في 20010 محاضرة و30280 كلمة.
وجاء في التقرير أن الوزارة نفّذت برنامج الأسرة والإجازة لتوعية المجتمع بعِظَم مكانة الأسرة وأثرها في صلاح المجتمعات، واشتمل على 2851 نشاطًا تمثلت في 267 محاضرة و2584 كلمة، كما تم تنفيذ برنامج التحذير من التمائم وخطر السحر والشعوذة، واشتمل على 42308 أنشطة دعوية تمثلت في 18000 درس و16268 كلمة و8040 محتوى علميًّا ودعوات.
ومن البرامج التي نفّذتها الوزارة عبر فروعها برنامج حماية المال العام وخطر الفساد، اشتمل على 4086 نشاطًا لتوعية الناس بخطر الفساد، وأهمية المحافظة على المال العام، وحثهم على مراقبة الله، تمثلت في 2154 محاضرة و1932 كلمة، كما تم تنفيذ برنامج المساندة الدعوية، يهدف لتنفيذ بعض البرامج في المحافظات والقرى، اشتمل على 995 نشاطًا تمثلت في 274 محاضرة و721 كلمة، كما تم تنفيذ برنامج الجامع الكبير الذي يُعنى بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض بحضور وإشراف سماحة المفتي العام اشتمل على 40 محاضرة استفاد منها ما يقارب 10000 آلاف وبلغ عدد مشاهداتها عبر البث المباشر ما يقارب 150000 ألفًا.
ونفّذت الوزارة -ممثلة في وكالة الدعوة والإرشاد- بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، برنامج مشكاة الصائمين بعدد 30 حلقة تلفزيونية خلال شهر رمضان المبارك، كما تم تنفيذ برنامج الركن الخامس، اشتمل على لقاءات إذاعية للتوعية بأحكام المناسك أثناء مواسم الحج، كما تم توزيع عدد من البروشورات الدعوية في المواسم والمناسبات.
وأشار التقرير إلى تنفيذ برنامج الشراكات ومذكرات التفاهم، وتم وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله- توقيع عدد من الشراكات مع وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والمديرية العامة للسجون.
وعن جمعيات الدعوة والإرشاد، أوضح التقرير أن عدد الداخلين في الإسلام في مختلف مناطق المملكة، بلغ 27621 شخصًا من مختلف الجنسيات، كما بلغ عدد الحافظين لكتاب الله في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة 17260؛ فيما بلغ عدد الذين ختموا كتاب الله في السجون ودور الملاحظة بجميع مناطق المملكة 80 خاتمًا وخاتمة.
وتأتي هذه البرامج والأنشطة في إطار الجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تحقيقًا لرسالتها في الدعوة إلى الله على منهج الوسطية والاعتدال، والاهتمام والعناية ببيوت الله ومرتاديها.