في تقريرها السنوي لعام 1443هـ.. "الشؤون الإسلامية" تُنَفّذ أكثر من نصف مليون عمل دعوي

ومن البرامج التي نفّذتها الوزارة عبر فروعها برنامج حماية المال العام وخطر الفساد، اشتمل على 4086 نشاطًا لتوعية الناس بخطر الفساد، وأهمية المحافظة على المال العام، وحثهم على مراقبة الله، تمثلت في 2154 محاضرة و1932 كلمة، كما تم تنفيذ برنامج المساندة الدعوية، يهدف لتنفيذ بعض البرامج في المحافظات والقرى، اشتمل على 995 نشاطًا تمثلت في 274 محاضرة و721 كلمة، كما تم تنفيذ برنامج الجامع الكبير الذي يُعنى بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض بحضور وإشراف سماحة المفتي العام اشتمل على 40 محاضرة استفاد منها ما يقارب 10000 آلاف وبلغ عدد مشاهداتها عبر البث المباشر ما يقارب 150000 ألفًا.