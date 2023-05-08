افتتاح أعمال جولة تطوير القطاع غير الربحي بمنطقة الباحة

انطلقت مساء أمس، جولة تطوير القطاع غير الربحي التي ينفذها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمنطقة، للتعريف بخدماته التطويرية التي تشتمل على بناء القدرات، وإسناد الخدمات، والاستثمار الاجتماعي، والتطوع ، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية، المهندس جديع بن حزام القحطاني، والتي تمت بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة .