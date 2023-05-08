افتتاح أعمال جولة تطوير القطاع غير الربحي بمنطقة الباحة

انطلقت مساء أمس، جولة تطوير القطاع غير الربحي التي ينفذها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمنطقة، للتعريف بخدماته التطويرية التي تشتمل على بناء القدرات، وإسناد الخدمات، والاستثمار الاجتماعي، والتطوع ، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية، المهندس جديع بن حزام القحطاني، والتي تمت بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة .
وتهدف جولة تطوير القطاع التي بدأت أولى محطاتها بمنطقة الباحة إلى التعريف بالمركز وخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وخلق شراكات جديدة بين المعنيين، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال ابتكار المبادرات لمواجهة تحديات الجمعيات في المنطقة.
وشهدت أعمال جولة تطوير القطاع في يومه الأول توقيع اتفاق شراكة بين مجلس الجمعيات الأهلية بالباحة والغرفة التجارية، بحضور نائب الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع التطوير المهندس مشاري الطريّف، والأستاذ محمد المعجباني، رئيس مجلس الإدارة في الغرفة، إضافة إلى إبرام اتفاق شراكة أخرى بين مجلس الجمعيات الأهلية بالباحة، وشركة بنيان للتدريب المحدودة.
ودعا المركز الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة إلى تحفيز منسوبيها إلى التسجيل والانضمام لخدمات جولة تطوير القطاع غير الربحي والاستفادة من برامجها التطويرية والتطوعية في بناء القدرات وتحقيق التنمية الاجتماعي، مؤكداً إيمانه بالدور الرائد لهذا القطاع، وأهمية إشراك أصحاب المصلحة في تنميته والنهوض بخدماته، وتعزيز الشراكات النوعية مع الجهات المختلفة.