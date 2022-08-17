كاتب سعودي: لا تتركوا أسعار تأجير العمالة المنزلية بيد شركات الاستقدام

يطالب الكاتب الصحفي عقل العقل وزارة الموارد البشرية بألا تترك شركات الاستقدام حرةً في تحديد أسعار تأجير العمالة المنزلية في المملكة، خاصة في ظل ما يتردد الآن من أن سعر تأجير العاملة الإندونيسية سوف يصل إلى أسعار مبالغ فيها؛ ما يعني أن الشركة سوف تكون هي الرابح الأكبر من جيب المواطن.
استبشرنا بفتح باب استقدام العمالة الإندونيسية
وفي مقاله "الاستقدام من إندونيسيا.. يا فرحة ما تمت" بصحيفة "عكاظ"؛ يقول العقل: "استبشر الكثير بفتح باب استقدام العمالة الإندونيسية مؤخرًا، وهي عمالة مرغوبة في المجتمع لأسباب متعددة في الأعوام السابقة، ولكن تعثرت التجربة لأسباب متعددة أيضًا؛ ما دفع الجهات الرسمية الإندونيسية لتعليق تصدير عمالتها للمملكة سنوات عدة، البعض يرجع ذلك لضعف الضوابط التي تضمن حقوق العاملة من بعض الكفلاء في السابق، الاتفاقية المعلن عنها مؤخرًا لم يرحب بها البعض؛ لأنها تحصر وتمنع استقدام العمالة الإندونيسية مباشرة باسم الكفيل عن طريق مكاتب الاستقدام المنتشرة بكثرة في مدننا، التي كانت تعاني من فوضى واضحة في السابق".
شركات تأجير العمالة المنزلية
ويضيف "العقل" قائلًا: "الآن الاستقدام من إندونيسيا متاح فقط عن طريق شركات الاستقدام التي سوف تقوم بتأجير هذه العمالة المنزلية للمواطن والمقيم باليوم أو الشهر أو السنة، وهذه الطريقة بلا شك فعّالة ومريحة لطالب الخدمة، وتضمن حقوق جميع الأطراف خاصة العمالة المنزلية؛ لأنها الطرف الأضعف في هذه الحلقة، والشركات سوف توفّر الظروف السكنية الملائمة للعمالة والتأمين الصحي والرواتب المستحقّة، بالمقابل المواطن سوف يحصل على الخدمة بشكل دقيق وفعّال بعيدًا عن الإشكالات التنظيمية للعاملة المنزلية مثل قضايا الهروب التي تكلّف الملايين وضياع حقوق بعض الأطراف المالية في حالة الاستقدام عن طريق المكاتب وليس الشركات، وباعتقادي أن الاستقدام عن طريق الشركات سوف يسيطر على السوق في الأعوام القادمة، وسوف يكون هو القناة المرغوبة والمضمونة لاستقدام العمالة المنزلية من أغلب الدول".
لا تتركوا أسعار تأجير العمالة بيد شركات الاستقدام
وينهي "العقل" مؤكدًا أن "الإشكالية مع الشركات التي تؤجر العمالة هي قضية الأسعار المرتفعة والإجراءات المعقدة؛ فإذا كنّا نريد نجاح تجربة الاستقدام عن طريق الشركات فقط لبعض الجنسيات، فعلى وزارة الموارد البشرية ألا تترك شركات الاستقدام حرة في تحديد أسعار تأجير العمالة؛ إذ يتردد الآن -رغم نفي الوزارة وعبر مصادر غير رسمية- أن سعر تأجير العاملة الإندونيسية سوف يصل إلى أسعار مبالغ فيها؛ ما يعني أن الشركة سوف تكون هي الرابح الأكبر من جيب المواطن ومن عرق العاملة. لتنجح التجربة يجب أن يكون هامش الربح معقولًا ولا نصل إلى مرحلة الطمع".