كاتب سعودي: لا تتركوا أسعار تأجير العمالة المنزلية بيد شركات الاستقدام

شركات تأجير العمالة المنزلية

ويضيف "العقل" قائلًا: "الآن الاستقدام من إندونيسيا متاح فقط عن طريق شركات الاستقدام التي سوف تقوم بتأجير هذه العمالة المنزلية للمواطن والمقيم باليوم أو الشهر أو السنة، وهذه الطريقة بلا شك فعّالة ومريحة لطالب الخدمة، وتضمن حقوق جميع الأطراف خاصة العمالة المنزلية؛ لأنها الطرف الأضعف في هذه الحلقة، والشركات سوف توفّر الظروف السكنية الملائمة للعمالة والتأمين الصحي والرواتب المستحقّة، بالمقابل المواطن سوف يحصل على الخدمة بشكل دقيق وفعّال بعيدًا عن الإشكالات التنظيمية للعاملة المنزلية مثل قضايا الهروب التي تكلّف الملايين وضياع حقوق بعض الأطراف المالية في حالة الاستقدام عن طريق المكاتب وليس الشركات، وباعتقادي أن الاستقدام عن طريق الشركات سوف يسيطر على السوق في الأعوام القادمة، وسوف يكون هو القناة المرغوبة والمضمونة لاستقدام العمالة المنزلية من أغلب الدول".