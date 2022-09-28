من "قرار إزالة" لـ"مدرسة عالمية".. مخاوف من مبنى مدرسي بجازان و"التعليم" توضح

تحوّلت مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جازان، إلى مدرسة أهلية "عالمية"، على الرغم من صدور قرار إزالة المبنى الصادر منذ عام ١٤٣٥هـ؛ بسبب هبوط في الجدران الاستنادية وشروخ في المبنى، الأمر الذي استدعى نقل الطلاب إلى مدرسة حكومية أخرى، فيما تتصاعد المطالبات بإعادة النظر في المبنى بسبب خطورة الوضع الحالي على الطلاب.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم "تعليم جازان" رجاء العطاس، لـ"سبق": أرض المدرسة المشار إليها تم تسليمها لشركة مملوكة بالكامل للدولة لاستثمارها بعد استيفاء جميع الشروط والمواصفات وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
وكانت قد حذّرت مصادر "سبق"، في وقت سابق، من تبعات المماطلة في تنفيذ قرار الإزالة؛ نظراً للمخاطر التي تحدق بالطلاب من جرّاء ما رصد في المبنى من شروخ وهبوط في الجدران الاستنادية واللياسة وتجمعات مياه الأمطار، بالقرب من غرفة الكهرباء وعديد من الملاحظات الأخرى المرصودة قبل تحويلها إلى المدرسة الأهلية.