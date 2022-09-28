من "قرار إزالة" لـ"مدرسة عالمية".. مخاوف من مبنى مدرسي بجازان و"التعليم" توضح

وكانت قد حذّرت مصادر "سبق"، في وقت سابق، من تبعات المماطلة في تنفيذ قرار الإزالة؛ نظراً للمخاطر التي تحدق بالطلاب من جرّاء ما رصد في المبنى من شروخ وهبوط في الجدران الاستنادية واللياسة وتجمعات مياه الأمطار، بالقرب من غرفة الكهرباء وعديد من الملاحظات الأخرى المرصودة قبل تحويلها إلى المدرسة الأهلية.