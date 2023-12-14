قرار قطعي بإلزام 8 مستثمرين بدفع 292 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم

إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم خلال الفترة من تاريخ 2020/02/11م وحتى تاريخ 2020/11/15م بسلسلة من الإجراءات والعمليات أثناء تداولهم على سهمي شركة الكثيري القابضة "الكثيري" ومجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة"، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركتين دون الإفصاح عن هذه النسبة الكبيرة لحاملي الأسهم والجمهور، ثم قيامهم بعد طرح حقوق الأولوية بالتخارج من الأسهم وبيع ملكيتهم فيها، دون أن يكون أيٌّ من ذلك معلنًا للعموم، حيث إن تداولات المدانين المتزامنة وزيادة نسبة ملكيتهم في أسهم الشركتين انعكستا على أسعار أسهم الشركتين محل المخالفة إيجابًا، لحين تخارج المدانين من أسهم الشركتين، والذي بدوره انعكس على سعر الأسهم بشكل سلبي، الأمر الذي ترتب عليه تضليل المستثمرين في السوق وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركتين محل المخالفة.