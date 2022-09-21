مشاركة أكثر من 250 شركة عالمية في المعرض المصاحب لملتقى الصحة العالمي بالرياض

ويتضمن الملتقى -الذي يستمر ثلاثة أيام- خمسة مؤتمرات، تشمل أربعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر (CME)، مثل: (الصحة العامة، والرعاية الصحية الجيدة، ومستقبل المختبرات الطبية، والأشعة)، إضافة إلى منتدى القادة الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030، ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة.