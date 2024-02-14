90 مسعفة سعودية.. إسهامات إنسانية في ميدان الإنقاذ والإسعاف على مدار الساعة

ونتيجة لذلك جاءت أول مشاركة ميدانية في الأزمات الدولية والكوارث في زلزال تركيا سنة 2023، حيث كانت هي وزميلاتها أول مسعفات يشاركن في فريق الاستجابة الميداني المرسل من قبل الهيئة، ضمن أعمال الإغاثة الأمر الذي يجعلهن على أهبة الاستعداد تحسبًا لأي حالة طارئة".