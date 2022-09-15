وزارة الصحة تعلن عن ابتداء مرحلة التصويت لجائزة "وعي"

وأضافت أن المرحلة القادمة منها ستكون (مرحلة التصويت والتي ستبدأ في منتصف شهر سبتمبر)، مشيرة إلى أن مرحلة التصويت سيتم فيها الإعلان عن المشاركات المرشحة في جميع المسارات الخمسة في الجائزة، ومن ضمنها المشاركات الفائزة والحاصلة على المراكز الأولى من تقييم لجنة التحكيم، والتصويت لها عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة، حيث إنه بإمكان الجميع التصويت.