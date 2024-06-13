بقرار من وزير الشؤون الإسلامية.. إنهاء عقد صيانة 65 مسجداً وجامعاً بالدرعية لتدني مستوى آداء المؤسسة المتعاقدة

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف ين عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً يقضي بسحب وانهاء عقد عملية صيانة ونظافة وتشغيل ٦٥ مسجداً وجامعاً بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، نتيجة تدني نسبة الأداء من قبل إحدى المؤسسات المقاولة التي لم تتعامل بجدية مع بنود العقد برغم إنذارها ثلاث مرات متتالية .
كما وجه معاليه بطرح عملية المشروع فوراً في منافسة عامة وهي تحت إجراء الترسية.
وتفصيلاً؛ أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قراراً يقضي بإنهاء عقد عملية صيانة وتشغيل 65 مسجداً وجامعاً بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض المبرم مع إحدى المؤسسات وذلك استناداً على الفقرة ( أ - 2 ) من المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومصادرة الضمان البنكي النهائي استناداً للمادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وتضمن القرار الحجز على مستحقات المقاول لحين إجراء المحاسبة النهائية على المشروع.
وجاء في القرار أنه وبالرغم من إنذار المؤسسة ثلاث مرات متتالية في تقرير الأداء الشهري ولعدم قدرته على الالتزام ببنود العقد فقد تم إنهاء العقد حسب الأنظمة.
وتؤكد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة أنها تولي أهمية بالغة بالعناية والاهتمام ببيوت الله ولن تتوانى في أخذ كافة التدابير والإجراءات النظامية والقانونية في كل من يفرّط أو يقصر أو يتهاون أو يخلّ ببنود عقود صيانة بيوت الله - عز وجل - وأنها ماضية في رصد ومحاسبة المقصرين وتطبيق الأنظمة بحقهم.