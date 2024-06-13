بقرار من وزير الشؤون الإسلامية.. إنهاء عقد صيانة 65 مسجداً وجامعاً بالدرعية لتدني مستوى آداء المؤسسة المتعاقدة

وتؤكد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة أنها تولي أهمية بالغة بالعناية والاهتمام ببيوت الله ولن تتوانى في أخذ كافة التدابير والإجراءات النظامية والقانونية في كل من يفرّط أو يقصر أو يتهاون أو يخلّ ببنود عقود صيانة بيوت الله - عز وجل - وأنها ماضية في رصد ومحاسبة المقصرين وتطبيق الأنظمة بحقهم.