"بيئة مكة" تغلق مؤسستين زراعيتين بالعاصمة المقدسة 3 أشهر وتغرمهما 45.325 ريالًا

أغلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مؤسستين زراعيتين بالعاصمة المقدسة وغرمها مالياً، وذلك بعد ضبط مبيدات محظورة.
وقد ضُبطت لدى إحدى المؤسستين 299 كجم من المبيد المحظور وحكم عليها بغرامة قدرها أربعون ألفًا وخمسة وسبعين ريالًا، بينما ضبط في الأخرى 30 كجم من المبيد المحظور وأُلزمت بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ومائتان وخمسون ريالًا" وإغلاق المحلين لثلاثة أشهر، وإتلاف المواد المخالفة عن طريق مؤسسة أو شركة متخصصة في التخلص من المواد الكيميائية، وذلك على حساب المؤسسة المخالفة .
يأتي ذلك بعد صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد الإشارة إلى محضر توصية لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هناك حملات رقابية على أسواق ومحلات بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها تنفذ مع هيئة الغذاء والدواء لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.
وأضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يقومون بجولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية.
وناشد المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحلات أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر .