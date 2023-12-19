"بيئة مكة" تغلق مؤسستين زراعيتين بالعاصمة المقدسة 3 أشهر وتغرمهما 45.325 ريالًا

وقد ضُبطت لدى إحدى المؤسستين 299 كجم من المبيد المحظور وحكم عليها بغرامة قدرها أربعون ألفًا وخمسة وسبعين ريالًا، بينما ضبط في الأخرى 30 كجم من المبيد المحظور وأُلزمت بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ومائتان وخمسون ريالًا" وإغلاق المحلين لثلاثة أشهر، وإتلاف المواد المخالفة عن طريق مؤسسة أو شركة متخصصة في التخلص من المواد الكيميائية، وذلك على حساب المؤسسة المخالفة .