"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية مسبوقة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على طول ساحل البحر الأحمر بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.