"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية مسبوقة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.