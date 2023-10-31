الرياض: أمطار رعدية متوقعة على العاصمة مع نهاية الأسبوع

تشير أحدث الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتأثر مناطق واسعة من المملكة مع نهاية الأسبوع، بحالة جوية ممطرة جديدة؛ ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية لأجواء المملكة بالتزامن مع استجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر وتدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة؛ مما يؤدي إلى تطور حالة من عدم الاستقرار الجوي يرافقها حدوث البرق والصواعق والرعد وهطول الأمطار في مناطق عدة من المملكة.