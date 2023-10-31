الرياض: أمطار رعدية متوقعة على العاصمة مع نهاية الأسبوع

تشير أحدث الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتأثر مناطق واسعة من المملكة مع نهاية الأسبوع، بحالة جوية ممطرة جديدة؛ ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية لأجواء المملكة بالتزامن مع استجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر وتدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة؛ مما يؤدي إلى تطور حالة من عدم الاستقرار الجوي يرافقها حدوث البرق والصواعق والرعد وهطول الأمطار في مناطق عدة من المملكة.
وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن يكون الطقس في الرياض خلال الأيام القادمة كالتالي:
- الثلاثاء 31 أكتوبر: يكون الطقس مائلًا للحرارة ومشمسًا في مدينة الرياض، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- الأربعاء 1 نوفمبر: يكون الطقس غالبًا مستقرًّا في مدينة الرياض نهارًا. ومع ساعات العصر والمساء تتأثر تدريجيًّا شمال منطقة الرياض وأجزاء من غرب المنطقة بتكونات من السحب الركامية يرافقها هطول أمطار رعدية، ولا يستبعد أن تطال أحياء من العاصمة مع ساعات متأخرة من الليل بإذن الله.
- الخميس 2 نوفمبر: تتأثر تدريجيًّا مع مرور ساعات النهار أجزاء واسعة من منطقة الرياض-بما فيها العاصمة- بازدياد في تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي؛ بحيث تظهر كميات من الغيوم الركامية ويرافقها هطول أمطار متوسطة في محافظات عديدة بما فيها مدينة الرياض ويصحبها حدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البرد ونشاط في التيارات الهابطة مع مرور السحب الرعدية.