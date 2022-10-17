"الشورى" يطالب صندوق التنمية السياحية بخفض تكاليف تمويل المستفيدين

وتضمّن قراره أنه على الصندوق ضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاة لمبادئ كفاءة الإنفاق، كما أنه على الصندوق تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة.