"الشورى" يطالب صندوق التنمية السياحية بخفض تكاليف تمويل المستفيدين

أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1442/ 1443هـ.
وقال المجلس إنه على صندوق التنمية السياحي خفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، كما طالب بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي.
وتضمّن قراره أنه على الصندوق ضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاة لمبادئ كفاءة الإنفاق، كما أنه على الصندوق تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة.