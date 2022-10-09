"أكاديمية كاوست" تطلق 6 دورات بمجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات تستهدف 800 طالب وطالبة

وعبّر المهندس محمد بن عبدالرحمن العقيل عن رؤيته لهذه المبادرات قائلًا: "أكرمني الله عز وجل بدعم سخي من حكومة المملكة، وأنا اليوم أحاول المساهمة في رد الجميل لبلدي وشبابها الذين يتوقون للتعرف على تقنيات المستقبل. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال أكاديمية كاوست التي تقوم بعمل ممتاز في توفير تدريب وتعليم نوعي على أيدي نخبة من أفضل خبراء العالم. أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا العمل الذي سيسهم في تطوير قوة عاملة وطنية عالية الجودة تضعها من بين أفضل اقتصاديات المستقبل".