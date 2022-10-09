"أكاديمية كاوست" تطلق 6 دورات بمجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات تستهدف 800 طالب وطالبة

أطلقت أكاديمية كاوست، برامج الدبلوم والبرامج المكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة، بالشراكة مع المهندس محمد العقيل؛ حيث سيتم تقديم 6 دورات تستهدف عدد 800 طالب وطالبة من الجامعات السعودية.
ويتم الإعلان عن التسجيل في هذه الدورات على موقع الأكاديمية academy.kaust.edu.sa. وتقدم هذه الدورات مجانًا بدعم من المهندس محمد العقيل، الذي يستكمل سلسلة أعماله الخيرية والتي من أهمها منحة The Rhodes Trust في جامعة أكسفورد للدراسات العليا. كما أنشأ كرسي محمد العقيل لدراسات الجزيرة العربية وآسيا مع جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، كما يقدم عددًا من المساندات البحثية بالتعاون مع جامعات المملكة.
وعبّر المهندس محمد بن عبدالرحمن العقيل عن رؤيته لهذه المبادرات قائلًا: "أكرمني الله عز وجل بدعم سخي من حكومة المملكة، وأنا اليوم أحاول المساهمة في رد الجميل لبلدي وشبابها الذين يتوقون للتعرف على تقنيات المستقبل. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال أكاديمية كاوست التي تقوم بعمل ممتاز في توفير تدريب وتعليم نوعي على أيدي نخبة من أفضل خبراء العالم. أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا العمل الذي سيسهم في تطوير قوة عاملة وطنية عالية الجودة تضعها من بين أفضل اقتصاديات المستقبل".
وقال وكيل جامعة كاوست لاري كارين: "نحن في كاوست سعداء جدًّا بالدخول في شراكة مع المهندس محمد العقيل، أحد الشخصيات الرفيعة في مجتمع الأعمال في المملكة، لتوفير تدريب عالي الجودة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف "كارين"، أن أكاديمية كاوست، تثمن مثل هذه الشراكات مع المؤسسات والأفراد الذين يشاطروننا الرؤى في تزويد الجيل القادم بمهارات المستقبل من خلال التعليم المتطور وتنمية المواهب. وبهذه الشراكة ينضم "العقيل" إلى مجتمع قوي وسريع النمو يضم نخبة بارزة من شركاء أكاديمية كاوست؛ بما في ذلك هيئة تقويم التعليم والتدريب، وموهبة، وأرامكو السعودية.