جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين تنال الاعتراف الرسمي في المملكة العربية السعودية

وتعتبر جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين واحدة من أفضل الجامعات البحرينية الخاصة التي استطاعت منذ تأسيسها أن تحتل مرتبة متقدمة على مستوى الجامعات العربية والعالمية، حيث حصلت على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA، لتصبح واحدة من بين ثلاث عشرة 13 مؤسسة من مؤسسات التعليمٍ العالي في العالم، والجامعة الوحيدة في مملكة البحرين التي تحصل على هذا الاعتماد، إضافة إلى تصنيف الجامعة في المرتبة 561 -570 على مستوى العالم في تصنيفQS World University Rankings 2023 ، وتصنيفها في المرتبة 19 على مستوى الوطن العربي في تصنيف كيو إس للجامعات العربية، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 150 جامعة ناشئة تحت عمر 50 عام على مستوى العالم لعام 2021، وصُنفت ضمن أفضل 550 جامعة على مستوى العالم في تصنيف كيو إس لمدى قابلية توظيف الخريجين لسنة 2022، وصُنفت في المرتبة الثالثة على مستوى البحرين وضمن أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم في تصنيف ويب ماتريكس لعام 2022، كما تم تصنيفها في المركز 101-150 كواحدة من أفضل الجامعات في العالم في حقل الفنون والتصميم، بناءً على الإصدار الثاني عشر من تصنيف كيو إس العالمي للجامعات حسب الحقل المعرفي، ونجحت الجامعة هذا العام في التقدم إلى المركز 201+، في تصنيف التايمز العالمي في التأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حققت ترتيبا متقدما في تصنيف جرين ماتريك العالمي للجامعات الخضراء لعام 2021، بتقدمها إلى المركز 459 عالمياً.