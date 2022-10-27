جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين تنال الاعتراف الرسمي في المملكة العربية السعودية

أدرجت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جامعة العلوم التطبيقية البحرينية ضمن الجامعات المصنفة المعترف بها والموصى بالتحاق الطلبة السعوديين للدراسة بها، بعد أن قررت الإدارة العامة لمعادلة الشهادات في الوزارة الاعتراف في الجامعة والمؤهلات التي تقدمها لطلبتها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، الأمر الذي يشير إلى أن الجامعة قد وصلت لمراحل متقدمة من جودة التعليم واستيفاء المعايير العالمية، بحسب التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى استكمال المباني والبنية التحتية للجامعة ما جعلها تستحق الاعتراف بها.
وفي هذا الصدد أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين أن هذ الاعتراف يؤكد على جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة للطلبة، ويعزز من سمعتها العلمية والأكاديمية على المستويات المحلية والعربية والدولية، مشيرة إلى أن الاعتراف بالجامعات البحرينية من قبل الدول العربية يبرز السمعة المتميزة للتعليم العالي في مملكة البحرين، ويعزز من الجهود التي يبذلها مجلس التعليم العالي لدعم الجامعات البحرينية، متقدمة بالتهنئة إلى كافة القائمين على الجامعة لجهودهم المتميزة في تطويرها، وإبراز اسمها على خارطة الجامعات العربية والعالمية.
من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة السيد سمير ناس أن قطاع التعليم العالي في البحرين يشهد نهضة حقيقة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بدعم التعليم وتعزيز دور الجامعات، متقدماً بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وإلى وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب على كل الجهود المبذولة لخدمة التعليم في مملكة البحرين على جهودهم الحثيثة في تطوير التعليم بالبحرين ودأبهم الدائم على دعم المنظومة التعليمية بما يحقق الرؤية لجعل البحرين مركزاً معرفياً وواحة للتعليم على مستوى المنطقة، كما تقدم بالشكر إلى كافة القائمين على وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين على تعاونهم وجهودهم.
بدوره أعرب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة عن بالغ شكره إلى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، مشيراً إلى أن قرار الاعتراف بالجامعة من شأنه أن يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية، وتعزيز جانب التبادل العلمي، والثقافي، والطلابي، واستقطاب الطلبة السعوديين للدراسة في البحرين.
وأكد رئيس مجلس الأمناء حرص الجامعة على تدعيم أواصر التعاون مع الجامعات السعودية في المجالات العلمية والأكاديمية المتنوعة، وذلك في إطار توجه الجامعة في اﻻنفتاح على الجامعات العربية والعالمية والتعاون معها في مختلف المجالات، بما يسهم في تنمية وتطوير العملية التعليمية.
وتعتبر جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين واحدة من أفضل الجامعات البحرينية الخاصة التي استطاعت منذ تأسيسها أن تحتل مرتبة متقدمة على مستوى الجامعات العربية والعالمية، حيث حصلت على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA، لتصبح واحدة من بين ثلاث عشرة 13 مؤسسة من مؤسسات التعليمٍ العالي في العالم، والجامعة الوحيدة في مملكة البحرين التي تحصل على هذا الاعتماد، إضافة إلى تصنيف الجامعة في المرتبة 561 -570 على مستوى العالم في تصنيفQS World University Rankings 2023 ، وتصنيفها في المرتبة 19 على مستوى الوطن العربي في تصنيف كيو إس للجامعات العربية، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 150 جامعة ناشئة تحت عمر 50 عام على مستوى العالم لعام 2021، وصُنفت ضمن أفضل 550 جامعة على مستوى العالم في تصنيف كيو إس لمدى قابلية توظيف الخريجين لسنة 2022، وصُنفت في المرتبة الثالثة على مستوى البحرين وضمن أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم في تصنيف ويب ماتريكس لعام 2022، كما تم تصنيفها في المركز 101-150 كواحدة من أفضل الجامعات في العالم في حقل الفنون والتصميم، بناءً على الإصدار الثاني عشر من تصنيف كيو إس العالمي للجامعات حسب الحقل المعرفي، ونجحت الجامعة هذا العام في التقدم إلى المركز 201+، في تصنيف التايمز العالمي في التأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حققت ترتيبا متقدما في تصنيف جرين ماتريك العالمي للجامعات الخضراء لعام 2021، بتقدمها إلى المركز 459 عالمياً.