18 مليون دولار سعودية لحل أزمة "صافر" تعكس حرص المملكة على حماية البشرية

وما يلفت الأنظار أن جهود السعودية لا تتوقف على الدعم المالي فحسب، وإنما هناك جهود توعوية أخرى؛ إذ تحركت السعودية سياسيًّا للتحذير من أخطار خزان الناقلة "صافر" في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، منها تحذيرات سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، الذي أسفر عن تقديم حلول عاجلة لمواجهة هذه الأخطار، وطلب السماح للفِرق الدولية بالوصول إلى موقع الخزان العائم، وزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن.