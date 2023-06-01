"الجمعية السعودية للإعاقة السمعية" تنظم أسبوع الأصم العربي الـ48 لعام 2023م

من جهتهم أكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، حرص قيادتنا الرشيدة على ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع حيث اشتملت رؤية 2030م على خطط وبرامج تنموية، تهدف إلى تسليط الضوء عليهم وتعزيز دورهم في المجتمع ومشاركتهم في البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ولإبراز دور المؤسسات الحكومية والجهات المعنية.