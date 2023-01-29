معهد الإدارة يصدر تقريره السنوي 2022م.. منجزات مهمة في دعم رؤية المملكة 2030

وأضاف: إننا في معهد الإدارة العامة نفخر بتحقق العديد من الجوائز، والإنجازات، والشراكات الفاعلة على مختلف الأنشطة والفعاليات، ومن أبرزها حصول المعهد على شهادة المستوى البرونزي لفئة الهيئات والمؤسسات من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة للعام الثاني على التوالي، وتنظيم فعاليات مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي، واستضافة الاجتماع العشرين لمديري عموم معاهد الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق المركز الأول في مؤشر الارتباط الوظيفي لفئة الجهات التعليمية، وتخرج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بإجمالي 133 خريجًا، والحصول على جائزة "براندون هول" للتطوير القيادي (الميدالية البرونزية)، وتدريب أكثر من 184 ألف متدرب وأكثر من 3 آلاف مشارك في الحلقات التطبيقية، وتخريج أكثر من 1900 دارس من البرامج الإعدادية، وإنجاز 26 استشارة متنوعة، وإنجاز 9 أعمال علمية، وإصدار 6 أعداد من مجلة الإدارة العامة، ومشاركة أكثر من 95 ألف مشارك في 11 مؤتمرًا إلكترونيًّا، وتدريب أكثر من 640 ألف متدرب في البرامج التدريبية عبر منصة إثرائي الإلكترونية، وتحقيق أكثر من 88 ألف مشاهدة للإضاءات الإثرائية بواقع 7 إضاءات من خلال منصة إثرائي الإلكترونية.