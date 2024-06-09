رفض "مسمى متقاعد" وطالب الوزارة بتغييره.. مُعلم يثير قضية مجتمعية في حفل توديعه

رفض رئيس قسم التعليم المستمر بتعليم المخواة عبدالرحمن شنان؛ في يوم حفل توديعه، بمناسبة إحالته إلى التقاعد، القبول بهذا "المسمى"، قائلاً: "نحن نتألم اليوم أن يُقال لنا "متقاعدون"، وأطالب وزارة الموارد البشرية، بإيجاد مصطلح ومسمى بديل لمتقاعد"، مؤكداً أنه يزعجه كثيراً.
وقال "شنان"؛ في كلمته، أثناء الحفل الذي أقامه زملاؤه بحضور شيخ قبيلة بني عمر الأشاعيب الشيخ عبدالله موالا؛ ومدير تعليم المخواة علي عوضة الغامدي؛ وعدد كبير من مديري الإدارات والأعيان والوجهاء والأهالي: "اليوم رغم مشاعر البهجة الكبيرة ببلوغ هذه المرحلة، والرضا بأداء أمانة حملتها تجاه القيادة والوطن وأجياله، ورغم السعادة بهذا الوفاء الكبير من أصدقاء العمر، وتشريف أصحاب السعادة، إلا أنني شعرت بثقل ووطأة هذه الكلمة (متقاعد)".
وأضاف: "نحلم بتسمية جديدة أجمل وقعاً على النفس؛ كالخبراء أو الحكماء؛ ما تسمح به تجاربنا الطويلة في ميادين العمل".
وفي تعليقٍ، أبدى الإعلامي ناصر بن محمد العُمري؛ تأييده لما ذكره "شنان"؛ وأضاف: "مسمى متقاعد يُسهم في ترسيخ السلبية في هذه الشريحة بالمجتمع، ولا يواكب تطلعات هذه المرحلة التي يُطلق فيها رؤية طموحة وبرامجها داعمة، والتي من أهمها برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد -يحفظه الله- كأحد برامج تحقيق رؤيتها، الذي يهدف إلى الوصول لأقصى استفادة من العنصر البشري في مختلف الأعمار".
ورأى "العُمري"؛ أن سك مصطلح جديد بات حتمية يفرضها الواقع وتحولاته، مضيفاً أن سعة اللغة العربية وغناها لن يُعجزانا عن أن نتوّج هذه الشريحة بلقبٍ يليق.