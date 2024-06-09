رفض "مسمى متقاعد" وطالب الوزارة بتغييره.. مُعلم يثير قضية مجتمعية في حفل توديعه

وفي تعليقٍ، أبدى الإعلامي ناصر بن محمد العُمري؛ تأييده لما ذكره "شنان"؛ وأضاف: "مسمى متقاعد يُسهم في ترسيخ السلبية في هذه الشريحة بالمجتمع، ولا يواكب تطلعات هذه المرحلة التي يُطلق فيها رؤية طموحة وبرامجها داعمة، والتي من أهمها برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد -يحفظه الله- كأحد برامج تحقيق رؤيتها، الذي يهدف إلى الوصول لأقصى استفادة من العنصر البشري في مختلف الأعمار".