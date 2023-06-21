الهلال الأحمر بالشرقية يطمئنّ على الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية صحيًّا

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، ضمن المبادرات التطوعية والمشاركات المجتمعية التي يقيمها ويسهم فيها على مستوى المنطقة الشرقية؛ من خلال المتطوعين والمتطوعات في استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين بالحافلات من مملكة البحرين، عبر جسر الملك فهد ومنفذ الرقعي وسلوى والبطحاء؛ للاطمئنان عليهم عبر فحص العلامات الحيوية للحجاج، وتوعيتهم بطرق طلب الخدمة الإسعافية أثناء وجودهم بالمملكة، سواء عبر رقم الخدمة الطبية الإسعافية "997"، أو من خلال تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية الموجود في تطبيقات الهواتف الذكية.
وقال مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي: إن فرع الهيئة ومنسوبيه والمتطوعين في الهيئة، يتشرفون بخدمة الحجاج وتقديم كل الدعم اللازم لهم من الخدمات الطبية الإسعافية والتوعوية، والترحيب بهم، وأن جميع مراكز إسعاف الهلال الأحمر بالشرقية والقيادات الميدانية على استعداد دائم وعلى مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لمحتاجيها، متمنيًا للحجاج حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وعودتهم سالمين غانمين إلى أهاليهم بأوطانهم.
وقدم الحجاج شكرهم للهلال الأحمر على عملهم الإنساني، وأشادوا بالجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام، وتمنّوا للمملكة كل التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.