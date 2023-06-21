الهلال الأحمر بالشرقية يطمئنّ على الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية صحيًّا

وقال مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي: إن فرع الهيئة ومنسوبيه والمتطوعين في الهيئة، يتشرفون بخدمة الحجاج وتقديم كل الدعم اللازم لهم من الخدمات الطبية الإسعافية والتوعوية، والترحيب بهم، وأن جميع مراكز إسعاف الهلال الأحمر بالشرقية والقيادات الميدانية على استعداد دائم وعلى مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لمحتاجيها، متمنيًا للحجاج حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وعودتهم سالمين غانمين إلى أهاليهم بأوطانهم.