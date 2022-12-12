المسند: الشمس تصل إلى أدنى ارتفاع لها و"ظل الزوال" هو الأطول خلال العام

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: "في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوبًا، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوبًا".