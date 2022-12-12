المسند: الشمس تصل إلى أدنى ارتفاع لها و"ظل الزوال" هو الأطول خلال العام

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: "في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوبًا، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوبًا".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "في الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال، ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة".
وعن أجواء اليوم تَوقع المسند أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق #مكة #عسير #الباحة، وقد تمتد ناحية غربي منطقة #الرياض.
وقال: يؤثر البحر الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور منها: أنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل #الشتاء.