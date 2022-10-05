"الصحة" تطلق برنامجًا تدريبيًّا لفرق الاستجابة السريعة

تُطلق وزارة الصحة، الاثنين القادم، برنامجًا تدريبيًّا لفرق الاستجابة السريعة تهدف من خلاله للحفاظ على جاهزية الفرق المتخصصة في إدارة الأوبئة واحتوائها والسيطرة عليها، من خلال حِزَم تدريبية أُعدّت بإشراف منظمة الصحة العالمية، بإقامة المحاضرات، وورش العمل، والتدريب المحاكي للواقع؛ لتناسب المتغيرات الصحية في المملكة.