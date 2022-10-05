"الصحة" تطلق برنامجًا تدريبيًّا لفرق الاستجابة السريعة

تُطلق وزارة الصحة، الاثنين القادم، برنامجًا تدريبيًّا لفرق الاستجابة السريعة تهدف من خلاله للحفاظ على جاهزية الفرق المتخصصة في إدارة الأوبئة واحتوائها والسيطرة عليها، من خلال حِزَم تدريبية أُعدّت بإشراف منظمة الصحة العالمية، بإقامة المحاضرات، وورش العمل، والتدريب المحاكي للواقع؛ لتناسب المتغيرات الصحية في المملكة.
وتستهدف الدورات التدريبية إعداد 42 مدربًا وطنيًا معتمدًا من الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية.
وأفادت "الصحة" أن الدورة تستهدف تدريب 10 فرق تدريبية و34 فريق استجابة سريعة، إضافة إلى 36 مدربًا من المملكة، و210 أعضاء في فرق استجابة سريعة، ومدربين من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.