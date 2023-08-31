بعد ارتفاعه خمسة أيام.. برنت يستقر عند 85.27 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد ارتفاعها على مدار خمسة أيام، مع تراجع المخزونات الأمريكية، وتكهنات بأن قادة "أوبك+" قد يمددون تخفيضات الإمدادات.
وذكرت روسيا أيضًا أنها تناقش مع شركاء "أوبك+" إمكانية تمديد تخفيضات صادرات النفط الخام إلى أكتوبر.
واستقرت الأسعار على الرغم من البيانات الصينية التي أبرزت التحديات التي يواجهها الاقتصاد؛ إذ انكمش نشاط التصنيع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر نشاطًا تسليم نوفمبر عند 85.27 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وكذلك استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر عند 81.64 دولارًا للبرميل، بعد ما زادت 3.5% في أطول سلسلة مكاسب يومية منذ مارس.