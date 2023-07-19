جامعة طيبة تُسجّل أكثر من 70 ألف طلب إلكتروني للدراسة في كلياتها

سجّلت جامعة طيبة 71.722 طلبًا إلكترونيًا للدراسة في كلياتها وبرامجها المختلفة، خلال فترة الترشيح التي أغلقت الاثنين الماضي، منها 30.007 طلبات للطلاب و41.715 طلبًا للطالبات.
ونجحت الجامعة في الوصول للجمهور والإجابة عن كل استفساراتهم من خلال مبادرات عدة؛ بينها معرض القبول الميداني في المدينة المنورة ومحافظة ينبع، والذي استقبل نحو ألفي مراجع.
فيما تلقّت لجان القبول نحو 3600 بريد إلكتروني، وردّت عليها، واستقبلت عمادة القبول والتسجيل بالمركز الرئيس والفروع نحو 1600 مراجع.
وعبّر رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، عن شكره وتقديره لفرق العمل والطلبة المتطوعين، ولجان القبول المشكّلة من وكالات الجامعة.
وأيضًا الجهود التي بذلتها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في التواصل الفعّال مع الجمهور، والاستجابة لاستفساراتهم، والتواجد الميداني عبر مبادرة معرض القبول والتسجيل الميداني في المدينة المنورة ومحافظة ينبع، والذي قدّم خلاله طلبة الجامعة المتطوعون، خلاصة تجربتهم في الدراسة والتخصص للمتقدمين الباحثين عن معلومات لاتخاذ قرار اختيار التخصص المناسب.
وأكد الدكتور "السراني" التزام الجامعة بتطوير الخدمات الإلكترونية وتقديم تجربة استخدام سلسة وميسرة للطلاب والطالبات، وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني، وتحسين العمليات الإدارية المتعلقة بالقبول.
وتابع قائلاً: "الجامعة تسعى لتذليل كل العقبات وتسهيل عملية القبول، وبناء جسور التواصل مع جميع أفراد المجتمع؛ لتعريفهم ببرامجنا الأكاديمية وتحقيق التكافؤ في الفرص لكل مؤهل لمواصلة دراسته؛ حيث نعمل في الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة وتطوير برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل".
وأضاف الدكتور "السراني": عملنا خلال السنوات الماضية، ضمن استراتيجيات الجامعة للتحول البرامجي على استحدث نحو 23 تخصصًا أكاديميًا جديدًا في البرامج الجامعية لمرحلة البكالوريوس والدبلوم.
وواصل قائلاً: أضفنا هذا العام تخصصات تشمل بكالوريوس برنامج جيولوجيا التعدين وبرنامج فيزياء وتقنيات الطاقة، وبرنامج علاج أمراض السمع والتخاطب ودبلوم إدارة أنظمة الشبكات ودبلوم إدارة الفعاليات؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص ومواكبة رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل وتوفير كوادر مهنية مؤهلة.