جامعة طيبة تُسجّل أكثر من 70 ألف طلب إلكتروني للدراسة في كلياتها

وأيضًا الجهود التي بذلتها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في التواصل الفعّال مع الجمهور، والاستجابة لاستفساراتهم، والتواجد الميداني عبر مبادرة معرض القبول والتسجيل الميداني في المدينة المنورة ومحافظة ينبع، والذي قدّم خلاله طلبة الجامعة المتطوعون، خلاصة تجربتهم في الدراسة والتخصص للمتقدمين الباحثين عن معلومات لاتخاذ قرار اختيار التخصص المناسب.