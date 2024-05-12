طقس بداية الأسبوع.. الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.