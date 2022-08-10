صندوق الاستثمارات العامة يقترب من الاستحواذ على حصة في "موبكو" المصرية

بات صندوق الاستثمارات العامة السعودي قاب قوسين أو أدنى من إتمام صفقة الاستحواذ على حصة مملوكة لجهات حكومية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".
تأتي هذه الصفقة وفقما أكّدت مصادر لـ CNBC عربية بعد نحو أربعة أشهر من استحواذ صندوق أبوظبي السيادي على حصة تبلغ 20% في شركة موبكو بقيمة بلغت 266 مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أن بنك الاستثمار القومي قد يبيع كامل حصته في موبكو البالغة نحو 12% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن الصفقة التي ستتضمن حصصاً أخرى لجهات حكومية، من بينها وزارة المالية المصرية.
ويتوزع هيكل مساهمي موبكو بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التي تمتلك حصة 30%، وشركة ألفا أوربكس التابعة لصندوق ابوظبي السيادي بنسبة 20%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 12.8%، إضافة لحصة مملوكة لوزارة المالية بنسبة 6%، وأخرى لشركة جاسكو بنسبة 5.7%.
وأنهى سهم موبكو جلسة تداولات الثلاثاء في البورصة المصرية مرتفعاً بنحو 0.9% ليصل الى 105 جنيهات.