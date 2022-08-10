صندوق الاستثمارات العامة يقترب من الاستحواذ على حصة في "موبكو" المصرية

وأشارت المصادر إلى أن بنك الاستثمار القومي قد يبيع كامل حصته في موبكو البالغة نحو 12% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن الصفقة التي ستتضمن حصصاً أخرى لجهات حكومية، من بينها وزارة المالية المصرية.