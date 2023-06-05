44 و17 مئوية.. الأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان والأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الصمان والأحساء 44 درجة، تليها مكة المكرمة والدهناء 43 مئوية، وكل من حفر الباطن والخرج 42 مئوية، والمدينة المنورة والرياض والدمام والتنهات ووادي الدواسر 41 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ17 مئوية، تليها الباحة 19 درجة، والطائف والقريات وبيشة 20 درجة، وطريف 21 مئوية.
وسجلت أبها والباحة والطائف وبيشة وجدة أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.