44 و17 مئوية.. الأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان والأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية.