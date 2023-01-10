"فوق الخيال".. 3 ملايين ريال تشعل المنافسة على تذكرة "كأس موسم الرياض" المميزة

وتبقى المنافسة الشديدة مشتعلة إلى موعد انتهاء المزاد الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً من يوم 17 يناير، أي قبل انطلاق المباراة بيومين، والتي ستُجرى يوم 19 يناير، على استاد الملك فهد الدولي، الذي يسع لنحو 70 ألف متفرج.