"فوق الخيال".. 3 ملايين ريال تشعل المنافسة على تذكرة "كأس موسم الرياض" المميزة
يشهد المزاد العلني الذي أعلنه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تذكرة "فوق الخيال" المميزة لحضور مباراة الأحلام بين فريقي باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهلال تنافسًا محمومًا؛ للفوز بالتذكرة التي يذهب ريعها بالكامل إلى منصة إحسان الخيرية.
وستمكن التذكرة حاملها من عددٍ من المميزات الفريدة لحضور المباراة المثيرة، فضلاً عن ثواب ذهاب ريعها إلى العمل الخيري داخل السعودية.
مزاد مشتعل
وبدأ المزاد بإعلان "آل الشيخ" دخوله المزاد ورفع السوم الذي كان حُدد من قبل بمليون ريال إلى مليوني ريال، إذ كتب على حسابه: "أنا داخل المزاد الآن بـمليوني ريال لهذه التذكرة ... نشوف كم توصل".
وأشعل رجل الأعمال، عبدالعزيز بغلف، المزاد، بإعلانه شراء التذكرة بملغ 2.5 مليون ريال، معلقًا على تغريدة رئيس الهيئة العامة للترفيه، بقوله: "فكره خيرية ومبدعة.. والمستفيد منها آلاف الأسر. بسم الله.. عليا بثنين مليون وخمسمائة ألف".
وكتب "آل الشيخ" معلنًا اشتعال السوم، وارتفاع حدة المنافسة على التذكرة المميزة، بقوله: "تذكرة فوق الخيال وصل السوم 2.5 مليون ريال من رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف.. وين المنافسين".
وعاد "بغلف" ليرفع حماس المشاركين في المزاد، ويصل بسعر التذكرة إلى 3 ملايين ريال، معلنًا إشراكه للمتابعين ووالديهم في أجر الزيادة التي بلغت نصف مليون ريال.
وقال في تغريدته: "أتشرف برفع السوم إلى ثلاثة ملايين ريال.. وأشرك متابعيني ووالديهم الأحياء منهم والميتين في أجر الزيادة وقدرها نصف مليون ريال".
مضيفًا: "أكرر شكري لمعاليك على هذه البادرة الخيرية المميزة لمنصة إحسان الخيرية. لا حرمك الله الأجر".
وتبقى المنافسة الشديدة مشتعلة إلى موعد انتهاء المزاد الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً من يوم 17 يناير، أي قبل انطلاق المباراة بيومين، والتي ستُجرى يوم 19 يناير، على استاد الملك فهد الدولي، الذي يسع لنحو 70 ألف متفرج.
مميزات التذكرة
ستُمكن تذكرة "فوق الخيال" صاحبها من عددٍ من المميزات الفريدة، إذ يتمتع حائزها بحضور تتويج الفريق الفائز بالمباراة المرتقبة إلى جوار المستشار تركي آل الشيخ، كما سيتمكن صاحبها من مقابلة نجومه المفضلين مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النادي النصر، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورفيقيه البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، وغيرهم من نجوم الفرق المشاركة في الفعالية الكروية الضخمة.
إضافة إلى ذلك، حضور حفل الغداء في "Gala Lunch"، ودخول غرفة خلع الملابس للفريقين، فضلاً عن المشاركة في حفل تتويج الفريق الفائز، والتقاط صور التتويج التذكارية مع الفائز.
وكان المزاد قد بدأ بمليون ريال على حساب رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومازال مشتعلاً بين المشاركين؛ للفوز بالتذكرة المميزة، التي سيذهب ريعها بالكامل إلى صالح منصة إحسان الخيرية، وهي منصة وطنية للعمل الخيري، تسهل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجًا بسهولة وأمان وموثوقية داخل المملكة العربية السعودية.